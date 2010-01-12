КРУ закликає киян повідомляти про факти порушення законодавства

Контрольно-ревізійне управління в м. Києві нагадує про функціонування телефону довіри за номером (044) 484-69-45 і закликає жителів столиці повідомляти на нього про факти, які, на їх думку, свідчать про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна, про бездіяльність чи неправомірні дії працівників державної контрольно-ревізійної служби тощо.

Як повідомляє КРУ, протягом 2009 р. на вказаний номер надійшло 522 звернення громадян, за результатами опрацювання яких надано фахові роз’яснення щодо компетенції органів ДКРС або тих органів, до повноважень яких відносяться порушені у повідомленнях громадян питання.

Зокрема, під час проведення контрольних заходів у 40 випадках підтвердились факти щодо порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використання державного чи комунального майна.

Звернутися на телефон довіри можна щодня (крім вихідних) протягом робочого часу - з 9.00 до 18.00.