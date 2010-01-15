Відключати нелегальні мобільники в Україні почнуть з 16 лютого

Перші відключення нелегальних мобільних телефонів в Україні почнуться з 16 лютого, але дотримуючись терміну 90 днів із моменту отримання СМС-повідомлення про відключення. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

За даними прес-служби, в деяких ЗМІ з`явилася інформація про перенесення термінів відключення операторами мобільних телефонів, коди IMEI яких внесені до «сірого списку».

Тому комісія повідомляє, що ніяких рішень щодо скасування або перенесення терміну припинення надання телекомунікаційних послуг власникам мобільних телефонів, які потрапили в «сірий список», НКРЗ не приймала.

«Розуміючи всю відповідальність розсилки попереджувальних СМС-повідомлень, які можуть ввести в оману споживача й аби не допустити помилкового відключення телефонів, коди IMEI яких були несвоєчасно подані або взагалі не подані операторами в «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) для внесення до узагальненої бази даних, комісія зобов`язала операторів перевірити й узгоджувати з УДЦР «сірий список» узагальненої бази даних. Після чого продовжиться розсилка СМС-повідомлень про відключення», - констатував член НКРЗ Володимир ЗВЄРЄВ.

Довідка УНІАН . IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

З 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення і реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде держпідприємство «Український державний центр радіочастот» у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

НКРЗ було прийнято рішення про початок обміну «сірими списками» між операторами і УДЦР із 15 листопада 2009 р. Абоненти, мобільні термінали яких внесені до «сірого списку», повинні довести легальність свого телефону впродовж 90 днів. Інакше, мобільні телефони цих абонентів будуть відключені від мереж операторів.