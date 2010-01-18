Президент проситиме депутатів врегулювати призначення керівництва ВАСУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Верховну Раду України врегулювати питання щодо керівництва Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив представник Президента у парламенті Ігор ПОПОВ.

Він зауважив, що Президент звернувся до Верховної Ради з листом. За словами І.ПОПОВА, В.ЮЩЕНКО просить Верховну Раду розглянути питання щодо механізму призначення суддів на адміністративні посади. «Лише Верховна Рада може врегулювати цей механізм, і це питання має бути врегульоване, оскільки після другого туру (виборів) суди можуть стати актуальними, якщо результати будуть оскаржені у Вищому адміністративному суді», - сказав І.ПОПОВ.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що до нього надійшов лист від суддівського корпусу з тим, що сьогодні не призначаються судді на адміністративні посади і вакантними є 90 адміністративних посад. «Це питання не внормоване на законодавчому рівні, і давайте з’ясуємо, хто має займатися цим питанням» - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, усі фракції ВР мають дійти однієї думки щодо вирішення цього питання і ухвалити відповідне рішення.