12 лютого Генпрокурор доповість депутатам про педофілів

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов’язаних із звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх пропонує запросити 12 лютого на пленарне засідання парламенту Генерального прокурора України.

Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради України про звіт цієї ТСК, розміщений на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов`язаних із звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх Катерина САМОЙЛИК пропонує 12 лютого заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховною Радою України, а також пропонує запросити для доповіді з зазначеного питання Генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 р. Верховна Ради України ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

Головою цієї комісії обрано народного депутата України Катерину САМОЙЛИК (фракція КПУ), її заступником - Євгена СУСЛОВА (фракція БЮТ). Також до складу комісії увійшли Віталій КОРЖ (фракція Партії регіонів), Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС), Сергій ТЕРЕЩУК (фракція Блоку Литвина).

20 січня парламент не заслухав звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошував, що звіт мав бути поданий до парламенту ще в листопаді 2009 року, але досі так і не надійшов.

В.ЛИТВИН доручив ТСК до 22 січня, тобто поточного тижня, передати до парламенту звіт.