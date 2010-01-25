ЦВК змінила порядок реєстрації міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія України внесла зміни до своєї постанови від 22 жовтня 2009 року № 179 "Про порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України 17 січня 2010 року".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, зокрема, нова редакція передбачатиме необхідність надання разом зі зверненням анкети встановленої форми на кожну особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, а також фотокопії сторінки паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім’я відповідної особи і міститься її фотографія.