«АРГО» просить перешкодити рейдерському захопленню підприємства

Генеральний директор ТОВ «Виробничо-комерційне товариство «АРГО», одного з найбільших виробників металевої тари для харчових продуктів в Україні (Чернівецька обл.), просить уряд перешкодити рейдерському захопленню підприємства.

Про це на прес-конференції в УНІАН у понеділок повідомив генеральний директор компанії Анатолій ГОНЧАР.

За його словами, це вже друге рейдерське захоплення за останні 8 місяців. Перше захоплення було 27 травня 2009 р., коли більш як 150 чоловік у чорній камуфляжній формі увірвалися на територію підприємства, надавши документи на нового директора. «Відбувалося повне захоплення підприємства, заборонявся вивіз продукції, люди блокувалися в своїх кабінетах. Я дізнався, що це дії Валерія Б., він, використовуючи документи, що не давали можливості переоформляти корпоративні права, зробив перереєстрацію засновників на 66,66% акцій і став юридично як би власником цих відсотків», - повідомив А.ГОНЧАР. При цьому він додав, що в травні починається сезон зеленого горошку, і будь-який зрив поставок тари призводить до втрат бізнесу як такого, «як для партнерів, так і для нас».

«Ним (В.Б. – УНІАН) висуваються серйозні вимоги до нас, я зобов`язаний підписати стопку документів, яка посилює його позицію з цих корпоративних прав. У мене не залишалося ніякого іншого варіанту зберегти виробництво, окрім як згодитися під тиском підписати цей пакет документів. Документи були підписані, і відразу після цього ми подали документи до судів, щоб визнати їх неправомірними, оскільки вони підписувалися під тиском. І перший же наш позов в адміністративному окружному суді признається на нашу користь, де доводяться неправомірні дії державного реєстратора», - розповів А.ГОНЧАР і додав, що опоненти подали апеляції, «і ми думали, що конфлікт перейшов у судову площину, і розв`язуватиметься в судах».

Але, за словами А.ГОНЧАРА, 22 січня о 17.30 близько 60 чоловік на автобусах, збиваючи охорону на в`їзді, увірвалися на територію підприємства, з`явився державний виконавець з документами... «Ми відразу повідомили у відповідні структури – банк, правоохоронні органи. Велика подяка діям банку, тому що ці проекти, які ми починали і продовжуємо, вони всі зроблені за кредитами, які ми одержали в «Укрексімбанку», а це більш як 90 млн. дол. і майно, яке знаходиться на цьому об`єкті, воно в заставі за договорами іпотеки. І завдяки тому, що інтереси банку в даному випадку зачеплені, правоохоронні органи швидко відреагували і приїхали спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ і видворили за межі підприємства всіх осіб, які знаходилися, у тому числі і працівників. Правопорядок був забезпечений, а вранці ми відновили роботу. Зараз завод працює», - повідомив А.ГОНЧАР.

Він також повідомив, що підприємство готує позови до судів і до ряду судів позови вже подані. «Нам головне, щоб конфлікт дійсно перейшов у судову площину», - заявив А.ГОНЧАР. «Є звернення колективу до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і ми хочемо на цьому тижні його подати», - повідомив він.

Довідка УНІАН. ТОВ «ВКТ «АРГО» є лідером з виробництва жерстяної тари для продуктів харчування. Підприємство поставляє свою продукцію в Європу і країни СНД, а також займає значну частку на внутрішньому ринку.