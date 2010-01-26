Оніщук не бачить загроз прозорості президентських виборів
17:00, 26 січня 2010Право
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Міністр заявляє про відсутність «чинників»
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє про відсутність в в державі чинників, які б вплинули на прозорість другого туру президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Мені видається, що на сьогодні нема підстав говорити про якісь чинники, які можуть поставити під сумнів прозорість виборчого процесу», - сказав М.ОНІЩУК.
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