Оніщук не бачить загроз прозорості президентських виборів

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє про відсутність в в державі чинників, які б вплинули на прозорість другого туру президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Мені видається, що на сьогодні нема підстав говорити про якісь чинники, які можуть поставити під сумнів прозорість виборчого процесу», - сказав М.ОНІЩУК.