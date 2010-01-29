Донецька облрада просить розслідувати обслуговування місцевих бюджетів

Депутати Донецької обласної ради просять Верховну Раду України створити тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування обставин порушення Конституції України, а також бюджетного законодавства у грудні 2009 року у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Верховної Ради було прийняте вчора на 26-й сесії Донецької облради переважною більшістю голосів.

Також у зверненні депутати просять парламент «найближчим часом розглянути проект Закону України «Про Державне казначейство України», передбачивши в ньому реальну відповідальність учасників бюджетного процесу, зокрема органів державного казначейства за дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу під час казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

Свої прохання Донецька облрада мотивує тією об`єктивною і критичною ситуацією, що склалася сьогодні в регіоні з ненадходженням необхідних платежів через казначейство.

У зверненні констатується, що Конституцією України гарантується право місцевих бюджетів самостійно визначати напрямки використання грошей місцевих бюджетів, відповідно до закону. Депутати облради зазначають, що наприкінці 2009 року органами Держказначейства «без будь-яких письмових пояснень, узгоджень з органами місцевого самоврядування і держадміністраціями майже не проводилися платежі за незахищеними витратами з рахунків розпорядників і одержувачів місцевих бюджетів».

«Використання Державним казначейством України грошей, які є комунальною власністю, без згоди їхніх власників суперечить ст. 143 Конституції України, положенням цивільного, бюджетного законодавства і законодавства про місцеве самоврядування», - йдеться у зверненні.

У документі вказано, що станом на 1 січня 2010 року в цілому по всіх місцевих бюджетах Донецької області неоплаченими залишаються платіжні доручення на загальну суму близько 199 млн. грн., з них за поточними витратами - 47,8 млн. грн., за капітальними витратами – 151,1 млн. грн.

Непроведення органами Держказначейства вищезгаданих платежів негативно вплинуло на проведення Програм економічного і соціального розвитку Донецької області в 2009 році і кожної територіальної громади як у 2009 році, так і на початку цього року, підкреслюють депутати облради.

«Відсутність необхідних коштів і бензину в окремих містах області не дає можливості організувати оперативну медичну допомогу, практично неможливо проводити навчально-тренувальні спортивні заняття, здійснювати підвезення учнів у школи, - пояснили депутати. - Під загрозою опинилося збереження музейних фондів через перспективи зняття з охорони обласних музеїв, також неоплаченими залишаються договори за вже проведені культурні заходи, зокрема, новорічні і різдвяні свята для дітей-сиріт».

Також у зверненні підкреслюється, що кредиторська заборгованість за капітальними витратами на будівництво і ремонтні роботи створила ланцюгову реакцію невиплати заробітної плати працівникам підрядних організацій на суму майже 7 млн. грн., ненадходження коштів з податку доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів в обсязі 1,05 млн. грн., внесків до Пенсійного фонду України – 2,5 млн. грн., Фонду соціального страхування – 0,17 млн. грн. і т.д.

У свою чергу, ні Кабмін, ні Міністерство фінансів України, на яких покладені функції забезпечення реалізації єдиної державної бюджетної і фінансової політики в Україні і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не застосували ніяких заходів щодо врегулювання даної ситуації, заявили депутати. У зв`язку з цим, Донецька облрада і звернувся до народних депутатів з проханням вирішити вказану проблему.