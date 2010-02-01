Регіонал Лук’янов заявляє, що передав копію рішення суду щодо Луценка в МВС та готовий передати сьогодні в Кабмін

Народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ (Партії регіонів) заявляє, що передав до МВС копію рішення суду про незаконне призначення Юрія ЛУЦЕНКА в.о. міністра внутрішніх справ, а також готовий передати копію документа сьогодні в уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В.ЛУК’ЯНОВ зазначив, що передав свій лист у Міністерство внутрішніх справ, в якому повідомляє керівництво міністерства про те, що є «ухвала суду, яка зупиняє розпорядження Кабінету міністрів України» щодо призначення Ю.ЛУЦЕНКА виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ. Він зазначив, що додав до свого листа копію ухвали суду.

В.ЛУК’ЯНОВ наголосив, що якщо такі ж документи необхідно передати особисто прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, то він готовий сьогодні відповідний лист з копією рішення суду передати до Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову ”Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України”. ”За” проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Між тим Окружний адміністративний суд міста Києва, згідно з повідомленням прес-служби народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА, 29 січня за позовом депутата В.ЛУК’ЯНОВА зупинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Однак Кабінету міністрів в Окружному адмінсуді Києва не підтвердили наявність рішення про незаконне призначення Ю.ЛУЦЕНКА.

Як заявив, зокрема, 29 січня міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО, ”КІВАЛОВ видає бажане за дійсне. Ніякої ухвали суду, в якій визнається незаконним рішення уряду, я не бачив. Нічого не прийнято, нічого немає”.