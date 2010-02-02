Литвин: КС намагається контролювати діяльність парламенту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Конституційний Суд України намагається контролювати діяльність парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття шостої сесії ВР шостого скликання.

«Конституційний Суд повинен сприяти зміцненню конституційного правопорядку, а замість того суд фактично перебирає на себе компетенцію Верховної Ради України», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що КС регулярно рекомендує парламенту прийняти регламент ВР як закон.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що парламент навпаки має контролювати діяльність Конституційного Суду, оскільки призначає суддів КС.