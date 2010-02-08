ВР запланувала законопроект про повернення до 10-річної школи

Верховна Рада на наступному пленарному тижні розгляне законопроект, що передбачає повернення до 10-річної школи.

Таке рішення було прийнято сьогодні на Погоджувальній раді парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, який і вніс на розгляд парламенту відповідний документ.

Як підкреслив депутат у своєму виступі на засіданні Погоджувальної ради, «цей pакон треба прийняти невідкладно, тим більше, що це - вимога часу, і ідею цього законопроекту підтримує як суспільство, так і освітянське середовище»/

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на те, що більшість кандидатів на пост Президента України в ході виборчої кампанії підтримали пропозицію про повернення «десятирічки» в школу. В тому числі - і Віктор ЯНУКОВИЧ, який з високою ймовірністю буде оголошений наступним Президентом України, сказав політик.

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження десятирічного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти» №5252 було зареєстровано А.ГРИЦЕНКОМ у ВР 21 жовтня 2009 року.