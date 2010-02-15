До ВАСУ надійшов позов про незаконність оголошення результатів виборів

Народний депутат Віталій БАРВІНЕНКО (фракція БЮТ) сьогодні звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом, у якому просить визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії про остаточне оголошення результатів виборів і визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ, зазначивши, що також депутат вимагає від суду заборонити публікацію цієї постанови ЦВК в офіцйних друкованих виданнях.

Згідно із законодавством, цей позов має бути розглянутий ВАСУ протягом двох днів.