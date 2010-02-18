Депутат Гримчак вимагає від Ющенка назвати замовників убивства Гонгадзе

Представник Громадянського руху “Народна самооборона” народний депутат Юрій ГРИМЧАК вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА виконати обіцянку народу України і назвати замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою ГР “Народна самооборона” депутатському запиті Ю.ГРИМЧАКА до Президента України В.ЮЩЕНКА щодо результатів розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

“12 листопада минулого року під час зустрічі з виборцями в Кременчуці Полтавської області Ви заявили, що у кримінальній справі про вбивство журналіста Г.Гонгадзе не залишилось більше темних плям, слідству вже майже все відомо, і тому найближчим часом Ви зможете розповісти все про вбивство журналіста широкій громадськості. Тоді Ви говорили, що у цій кримінальній справі з’явились нові покази, які дав основний свідок – затриманий правоохоронцями генерал Олексій ПУКАЧ”, - йдеться у запиті народного депутата.

Як наголошує Ю.ГРИМЧАК, з часу цієї заяви минуло вже більше трьох місяців, але ніякої нової інформації від В.ЮЩЕНКА про розкриття справи Гонгадзе так і не пролунало.

Звертаючись до Президента, народний депутат також нагадує, що пройшло вже 9 років від дня вбивства журналіста і 5 років з того моменту, як В.ЮЩЕНКО на Майдані пообіцяв розкрити цей злочин.

“Неодноразово Ви також заявляли, що розкриття цієї справи є для Вас справою честі... Оскільки Ви не раз заявляли, що слідство вже вийшло на фінішну пряму, то скажіть же нарешті – хто замовники вбивства журналіста Г.Гонгадзе? І що ж конкретно нового і важливого стало відомо слідчим від генерала О.ПУКАЧА по цій справі?” – йдеться у депутатському запиті Ю.ГРИМЧАКА до В.ЮЩЕНКА.