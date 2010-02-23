Екс-голову Миколаївського госпсуду випущено на підписку про невиїзд

Херсонський апеляційний суд відпустив на підписку про невиїзд колишнього голову Миколаївського господарського суду Юрія КОВАЛЯ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в п`ятницю, 19 лютого, суддя Херсонського апеляційного суду прийняв рішення про звільнення екс-голови Миколаївського господарського суду Ю.КОВАЛЯ, затриманого при одержанні хабара в листопаді 2007 року, на підписку про невиїзд.

Формулювання, яке значиться в обгрунтуванні до прийнятого рішення - «у зв`язку зі станом здоров`я».

Перше судове засідання у цій справі відбулося 15 січня поточного року. Спочатку, процес проходив у Миколаївському апеляційному суді, але з метою «неупередженості розгляду справи», кримінальна справа була направлена до Херсона, а обвинувачений в отриманні хабара суддя – доставлений у Херсонський СІЗО.

Як повідомлялося раніше, Ю.КОВАЛЬ був затриманий 16 листопада 2007 року у власному кабінеті співробітниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами. Під час затримання у судді було вилучено близько 5 тис. дол. Правоохоронці після затримання відпустили суддю під підписку про невиїзд. Тоді Ю.КОВАЛЮ були пред`явлені звинувачення за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою) і ч. 2 ст. 368 УК (вимагання хабара в особливо великому розмірі).

Рішення про відкриття стосовно Ю.КОВАЛЯ кримінальної справи було прийняте Печерським райсудом Києва 15 листопада 2007 р. Проте 6 лютого того ж року Апеляційний суд Києва відмінив це рішення ”у зв`язку з недостатньою доказовою базою”. Проте, Генпрокуратура України продовжила розслідування.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на арешт (узяття під варту) судді місцевого господарського суду Миколаївської області Ю.КОВАЛЯ. За проект постанови №3500 проголосували 396 депутатів з 441 присутнього в залі. А вже 23 грудня, прямо в залі Печерського суду міста Києва голова Миколаївського обласного господарського суду Ю.КОВАЛЬ був арештований. Тоді було прийнято рішення про узяття його під варту.