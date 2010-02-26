У Донецьку ритуальна служба здирала хабарі за поховання

Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України встановило, що міська ритуальна служба незаконно вимагала при похованні померлих від 800 до 1,7 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відділення з посиланням на голову Донецького обласного територіального відділення АМКУ Салавата ВАЛІТОВА.

За його словами, у січні 2010 року Донецьким облвідділенням АМКУ за результатами відповідної перевірки було розпочато розгляд справи про зловживання Міського комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», яке сьогодні називається КП «Ритуальна служба м. Донецька». Справа пов`язана із монопольним становищем на ринку ритуальних послуг міста.

Як було встановлено відділенням АМКУ, з боку цього підприємства мало місце примушування осіб, котрі зобов`язалися поховати померлих, до оплати послуг з благоустрою місць поховань вартістю від 801 грн. до 1700 грн. (здійснювати оплату через ТОВ «Трейд 2008»). При тому, що ці послуги їм фактично були непотрібні, пояснив С.ВАЛІТОВ.

Він також закликав через ЗМІ усіх осіб, яких спонукали при похованні померлого оплатити послуги з благоустрою місця поховання, звертатися в обласне відділення АМКУ, «щоб у подальшому мати можливість відшкодувати заподіяні збитки».