Міністр юстиції порахував проблеми пенітенціарної системи

Щонайменше п‘ять проблем в діяльності кримінально-виконавчої служби потребують першочергових та наполегливих зусиль з боку держави для їх усунення. Про це 26 лютого заявив Міністр юстиції Микола Оніщук, виступаючи на розширеному засіданні колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Так, за словами Міністра юстиції, не зважаючи на значні зусилля, що вживаються Міністерством юстиції та Департаментом з питань виконання покарань задля удосконалення діяльності кримінально-виконавчої служби, мають місце випадки порушення прав засуджених представниками адміністрації установ виконання покарань, грубість з боку персоналу, про що свідчать скарги засуджених та їх родичів.

Крім того, наголосив Міністр юстиції, не можуть не турбувати випадки порушень з корупційними ознаками серед персоналу кримінально-виконавчої служби.

Ще однією проблемою діяльності кримінально-виконавчої служби Міністр юстиції назвав відсутність ефективної медичної допомоги засудженим, зокрема особам, хворим на активну форму туберкульозу.

Відсутня достатня кількість робочих місць для працевикористання засуджених. Забезпечено роботою лише 40% працездатних осіб, що є причиною неможливості відшкодування засудженими вартості свого утримання та виплати боргів за виконавчими листами. Протягом минулого року, повідомив Міністр юстиції, згідно виконавчих листів було утримано лише 6 млн. грн., або майже 1% від загальної суми заборгованості. Всього ж ця заборгованість складає біля півмільярда гривень (475 млн.грн.).

Крім того, на думку Міністра, суспільство непокоять надзвичайні події, які трапляються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: втечі з під варти, самогубства, конфліктні ситуації та інше.

Міністр юстиції поінформував учасників розширеного засідання колегії про заходи, які протягом минулого року вживалися Міністерством юстиції спільно з Департаментом. У першу чергу вони стосувалися як законодавчого забезпечення приведення умов відбування покарань у відповідність до міжнародних стандартів так і соціальних питань, пов’язаних з проходженням служби персоналом.

Міністр повідомив, що останнім часом Верховною Радою було ухвалено чотири закони, дев’ять постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, спрямованих на реформування та удосконалення діяльності кримінально-виконавчої служби.

З метою гуманізації попереднього ув’язнення фахівцями Мін’юсту розроблений відповідний законопроект, який оптимізує терміни тримання під вартою, розширює перелік запобіжних заходів (вилучення закордонного паспорту, домашній арешт, електронний моніторинг).

Міністр також нагадав, в січні поточного року Урядом прийняте рішення про утворення міжвідомчої робочої групи з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральних частин міст.

«Проводиться значна робота як фахівців Мін’юсту так і Департаменту з питань виконання покарань для усунення недоліків. Сподіваюсь, що у досягненні цих завдань ми залишатимемося однодумцями і надалі», - зазначив Міністр.