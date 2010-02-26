Контрактник втік з військової частини заради жебракування

Військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу проти військовослужбовця-контрактника, який втік з військової частини і жебракував.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону.

У повідомленні уточнюється, що на початку 2006 року військовослужбовець однієї з частин області самовільно залишив розташування військової частини.

У жовтні минулого року утікача затримали на території Волинської області.

До батьків він не з’являвся і не виходив на зв`язок з ними, а весь час жебракував і не мав постійного місця проживання.

Після затримання чоловіка взяли під варту.