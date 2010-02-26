Контрактник втік з військової частини заради жебракування
16:20, 26 лютого 2010Право
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Порушено кримінальну справу
Військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу проти військовослужбовця-контрактника, який втік з військової частини і жебракував.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону.
У повідомленні уточнюється, що на початку 2006 року військовослужбовець однієї з частин області самовільно залишив розташування військової частини.
У жовтні минулого року утікача затримали на території Волинської області.
До батьків він не з’являвся і не виходив на зв`язок з ними, а весь час жебракував і не мав постійного місця проживання.
Після затримання чоловіка взяли під варту.
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