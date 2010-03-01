Зварич погрожує Литвину судом у разі розвалу коаліції

Заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявляє, що у разі, якщо голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН завтра оголосить про розвал коаліції, можливим є ініціювання звернення до суду відносно неправомочності дій спікера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«У випадку, якщо завтра буде прийняте рішення головою Верховної Ради України про відповідне оголошення – припинення діяльності коаліції, я особисто буду вважати, що такий процесуальний крок з боку головуючого може підпадати під судовий розгляд», - сказав Р.ЗВАРИЧ. За його словами, такий позов буде розглядатися в одному з адміністративних судів.

Відповідаючи на запитання, чи збирає фракція НУ-НС підписи під коаліційною угодою, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що такий список складається. «В нашій фракції зараз на даний момент є 23 таких підписи», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, деякі групи, що входять до складу фракції НУ-НС, сьогодні планують провести свої засідання і вирішити, чи нададуть вони свої підписи, зокрема, це група «За Україну!» та група УНП. Як сказав Р.ЗВАРИЧ, кількість депутатів цих груп перевищує 20 осіб.

Крім того, додав він, 8-10 народних депутатів минулого тижня не були присутні у парламенті і не могли поставити свої підписи, але готові це зробити.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зауважив, що, з його точки зору, якщо депутат відмовлятиметься ставити свій підпис у списку, що засвідчує склад фракції, то це означає, що він відмовляється від входження до фракції, а тому - і від свого депутатського мандата.