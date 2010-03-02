Лозінський наполягатиме на версії нападу на нього

Колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ (БЮТ), якого звинувачують у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, дотримуватиметься версії нападу В.Олійника на нього.

Про це пише газета «Сегодня» в № 47 від 2 березня ц.р.

Як відзначає видання, за словами одного з членів слідчо-оперативної групи, переступивши поріг прокуратури, В.ЛОЗІНСЬКИЙ був не дуже схильний до одкровень і тим більше щирих признань своєї вини. Зразу ж після приходу до Головного слідчого управління Генпрокуратури він заявив, що має намір давати свідчення лише у присутності адвоката.

«У принципі, це його право, гарантоване Конституцією. Але річ у тому, що він, схоже, тримається тої самої лінії, що і раніше — мовляв, Валерій Олійник сам винний у своїй трагічній загибелі, оскільки саме він нібито напав на ЛОЗІНСЬКОГО, начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО і прокурора району Євгена ГОРБЕНКА, які об’їжджали мисливські угіддя, і вони, мовляв, через обставини, що склалися, мали захищатися і застосувати зброю», — відзначив слідчий з особливо важливих справ.

Співбесідник газети вважає, що такої тактики В.ЛОЗІНСЬКИЙ дотримується тому, що “не знає, які матеріали має слідство і яку зібрано доказову базу, тому і сподівається вийти сухим з води».

Але насправді «все свідчить проти нього, і він це скоро зрозуміє», - підкреслив слідчий.

Він також додав, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ стверджував, Що “ніби не знав про оголошення у міжнародний розшук і думав, що все ще перебуває під підпискою про невиїзд». На думку джерела, таке аргументування виглядає «сміховинним».

Крім того, адвокат В.ЛОЗІНСЬКОГО рекомендував підзахисному мовчати, прикриваючись статтею 63 Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого, або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті постраждалого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

1 березня у Києві В.ЛОЗІНСЬКОГО було затримано.