Нардепи зацікавилися зловживаннями мерів Одеси і Львова

Народний депутат Олексій КОСТУСЄВ (фракція Партії регіонів) звернувся з депутатським запитом до міністра внутрішніх справ України і генерального прокурора щодо «зловживань Одеського міського голови ГУРВІЦА, інших посадових осіб при витрачанні коштів отриманих від продажу облігацій міської позики в 1997 році в Одесі».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Також В.ЛИТВИН озвучив запит народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА (фракція БЮТ) до генерального прокурора щодо перевірки обставин «систематичних та умисних службових зловживань працівниками Львівської міської ради та особисто міським головою Андрієм САДОВИМ, що призвело до значних фінансових порушень».