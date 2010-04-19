Посадовці з держслужби міжнародних автоперевезень систематично брали хабарі

В Одеській області викрито співробітників одного з відділів державної служби міжнародних автомобільних перевезень, які систематично вимагали хабарі з власників та водіїв транспортних засобів при перетині державного кордону України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, хабарникам платили за видачу дозволів Міністерства транспорту та зв’язку України на в’їзд (ввезення) та рух по території України вантажних автомобілів.

На теперішній час працівниками УБОЗ задокументовано близько 40 фактів отримання хабарів вищевказаними особами.

Під час обшуків у кабінетах службовців правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 4 тис. 135 дол., 70 лій Республіки Молдова, 160 грузинських ларі та 2 тис. грн., які були незаконно отримані впродовж доби.

За даним фактом прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.