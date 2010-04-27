Яценюк хоче сажати за укладення незаконних міжнародно-правових угод

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у парламенті проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності державних діячів України або уповноважених від влади осіб за укладення міжнародно-правових угод та їх застосування на території України всупереч встановленому законом порядку)».

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді 26 квітня під номером 6340, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

Проектом закону передбачається ввести покарання за дії, вчинені державним діячем України або уповноваженою від влади особою з метою укладення міжнародно-правових угод від імені України та їх застосування на території України всупереч встановленому законом порядку, а також за змову про вчинення таких дій у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ті самі дії, якщо вони призвели до втрати коштів у великих та особливо великих розмірах чи інших тяжких наслідків, або вчинені повторно, пропонується карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Пояснювальній записці до проекту підкреслюється, що актуальність законопроекту підтверджується подіями, які викликали великий суспільний резонанс. Йдеться про підписання 21 квітня 2010 року Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Зазначена Угода прямо суперечить частині сьомій статті 17, статті 156 та пункту 14 Перехідних положень Конституції України, згідно з якими продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України повинно відбуватись виключно після внесення змін до Конституції України, які підлягають затвердженню на всеукраїнському референдумі.

Таким чином, існує нагальна потреба встановлення відповідальності для вищих посадових осіб держави та інших посадових осіб за порушення встановленого законом порядку при укладені міжнародно-правових угод від імені України та їх застосуванні на території України, а також змову про вчинення таких дій.

Прийняття законопроекту буде сприяти забезпеченню національних інтересів України під час переговорів на міжнародній арені і укладення міжнародно-правових угод, а також є реалізацією наступного етапу у пакеті антикорупційних законопроектів А.ЯЦЕНЮКА, спрямованих на забезпечення системної та ефективної протидії корупції, зокрема політичної, що вчиняється вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.