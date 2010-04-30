Суд продовжує розгляд позову Фірташа щодо визнання недійсним договору утримання його колишньої дружини

Суд продовжує розгляд позову бізнесмена Дмитра ФІРТАША щодо визнання недійсним договору утримання його колишньої дружини Марії ФІРТАШ.

Як повідомив УНІАН заступник керівника судового департаменту Адвокатського об’єднання «АКТІО» Богдан БІЛЕНКО, який у даному процесі представляє інтереси М.ФІРТАШ, вчора, 29 квітня, представник Д.ФІРТАША заявив про зміну підстав і предмету позову.

Адвокат вважає, що заява не може бути прийнята судом, оскільки в ч. 2 ст. 31 Цивільно-процесуального кодексу України чітко зазначено, що зміна позивачем підстав і предмету позову може мати місце лише альтернативно, тому одночасна їх зміна неможлива. І в даному випадку, на думку Б.БІЛЕНКА, суд має відхилити заяву та розглянути справу за наявними матеріалами. Адвокат вважає, що обраний позивачем спосіб захисту слід розцінювати виключно як намагання уникнути винесення судового рішення про відмову в позові Д.ФІРТАША.

Як повідомлялося, починаючи з травня 2007 року, Печерським районним судом Києва розглядається цивільна справа за позовом Д.ФІРТАША до колишньої дружини М.ФІРТАШ про визнання недійсним договору утримання. Спірним договором Д.ФІРТАШ додатково до майна, що відійшло М.ФІРТАШ за договором поділу спільної власності подружжя, надав колишній дружині грошове утримання.

Однак третій рік Д.ФІРТАШ намагається визнати недійсним зазначений вище договір та повернути грошові кошти, що були сплачені за договором утримання. Перша невдала спроба довести, що М.ФІРТАШ безпідставно отримала грошові кошти як така, що не потребувала утримання в розумінні положень Сімейного кодексу України, закінчилась скасуванням Верховним Судом України рішення Печерського районного суду м. Києва і направленням справи на новий розгляд.

У зв’язку з цим, після повернення справи у Печерський районний суд м. Києва, представники Д.ФІРТАША були змушені змінити підставу і предмет позову й надалі стали стверджувати, що Д.ФІРТАШ уклав договір про надання утримання під психічним тиском з боку колишньої дружини. Справа за новими позовними вимогами розглядалась майже півроку і в результаті, після того як адвокатами М.ФІРТАШ в суді була доведена безпідставність позовних вимог Д.ФІРТАША, представники позивача вдруге змінили підставу і предмет позову і тепер спірний договір утримання вважають нікчемним.