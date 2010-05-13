Аудит роботи уряду Тимошенко буде проведено заради правди

Уряд України ініціював аудит діяльності колишнього уряду з тим, аби жителі України дізналися правду про зловживання фінансами з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО з незалежних джерел.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми розуміємо, що для нас це також певний ризик, бо ми не менше дорожимо репутацією своєї країни, ніж будь-яка інша держава. Але якщо ми маємо справу з відвертою брехнею, інсинуаціями, спотвореннями... Адже я не можу читати те, що говорять про нас, бо це суцільна брехня, там немає ані слова правди. Адже певна частина людей, на жаль, вірить. Так от для того, щоб ця певна частина людей одержала абсолютно незалежне і надійне джерело, ми і запрошуємо ці структури (компанія Trout Cacheris, PLLC – УНІАН), аби вони зробили свій висновок. Я сподіваюся, що після цього буде поставлено крапку у цій справі», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення комплексного аудиту державних фінансів за період діяльності Кабінету Міністрів Юлії ТИМОШЕНКО в 2008-2009 рр. і I квартал 2010 р.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Компанія Trout Cacheris, PLLC має серйозну репутацію і досвід роботи з резонансних кримінальних справ, що стосуються фінансової діяльності держорганів різних країн. Згідно з контрактом, компанія несе цілковиту відповідальність за слідчу роботу, виконану під час аудиту.