На Тернопільщині дідуган двічі «мінував» одне й те саме весілля

На Тернопільщині затримали 69-річного пенсіонера, який двічі «заміновував» ресторан.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловік у такий спосіб намагався зірвати весілля у місті Бережани. Вперше він зателефонував до Бережанського райвідділу міліції близько 15 години і повідомив про замінування ресторану. Слідчо-оперативна група райвідділу з кінологами змушена була п’ятьох людей, котрі готували страви на весільні столи, вивести з закладу харчування. Пошуки вибухівки результатів не дали.

Та щойно правоохоронці зняли охорону, о 17 годині знову надійшов дзвінок з аналогічним повідомленням. На той час до ресторану вже під’їхав весільний кортеж. Після оперативно-слідчих дій правоохоронці близько 18 години затримали 69-річного чоловіка. У нього вилучили мобільний телефон «Samsung», на якому залишилася інформація про дзвінки на 102.

Свої дії чоловік мотивував бажанням розважитися, при цьому встановлено, що пенсіонер перебував у нетверезому стані. Щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 259 ч. 1 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками.