На Кіровоградщині голова райсуду «наколядував» 85 тисяч

В результаті спільної спецоперації працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю та УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області під час отримання хабара затримали «на гарячому» голову одного з районних судів області та керівника апарату цього ж суду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що фігуранти вимагали 2500 доларів хабара у 54-річної жінки за вирішення питання щодо винесення вироку у кримінальній справі її сину, стосовно якого було порушено кримінальну справу за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та погрозою вбивством.

Під час отримання першої частини винагороди в розмірі 1500 доларів хабарники були затримані.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили предмет хабара, матеріальні цінності на суму понад 40 тисяч гривень та ювелірні вироби вартістю майже 45 тисяч гривень.

За даним фактом прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Слідство триває.