Омбудсман просить Президента не допустити обмеження її прав

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ініціювати внесення законодавчих змін до проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо обов’язкового представництва Омбудсмана в територіальних кваліфікаційних комісіях суддів, Вищій кваліфікаційній комісії України та Дисциплінарній комісії суддів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідне звернення вона направила главі держави.

У повідомленні зазначається, що відповідно до чинного законодавства про судоустрій України, йдеться у поданні, Уповноважений з прав людини з 2004 року є членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а представники Омбудсмана – членами кваліфікаційних комісій суддів загальних, військових і спеціалізованих судів, беручи активну участь у формуванні кадрового корпусу судів, проведенні їх кваліфікаційних атестацій, вирішенні інших завдань. У такий спосіб реалізуються функції парламентського контролю за дотриманням прав громадян на справедливий та неупереджений суд. Це, зокрема, підтверджено схвальними відгуками голів кваліфкомісій, які відзначають професіоналізм, принциповість та об’єктивність представників Омбудсмана. Представництво Уповноваженого у зазначених кваліфкомісіях, членами яких є здебільшого саме судді, дає можливість певною мірою долати корпоративність судової системи, що є надзвичайно важливим з огляду на величезну кількість скарг громадян щодо порушення їхніх прав у судах.

Разом із тим Омбудсман зазначає, що парламентський Комітет з питань правосуддя підготував до другого читання законопроект «Про судоустрій і статус суддів», у якому в завуальованій формі пропонується ліквідувати представництво Уповноваженого з прав людини у кваліфікаційних комісіях. У разі реалізації цієї законодавчої ініціативи парламентський контроль за дотриманням прав людини у цій важливій сфері буде припинений, вважає Н.КАРПАЧОВА.

У своєму поданні Уповноважений з прав людини пропонує главі держави, як суб‘єкту права законодавчої ініціативи відповідно до статті 93 Конституції України, ініціювати внесення законодавчих змін до проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо обов’язкового представництва Омбудсмана в територіальних кваліфікаційних комісіях суддів, Вищій кваліфікаційній комісії України та Дисциплінарній комісії суддів України.

Перший заступник глави Адміністрації Президента України – представник Президента в Конституційному Суді Олена ЛУКАШ поінформувала Уповноваженого з прав людини, що за дорученням глави держави пропозиції Омбудсмана щодо законодавчого врегулювання формування складу кваліфкомісій суддів внесено на розгляд робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 24 березня 2010 року «Про Робочу групу з питань судової реформи».