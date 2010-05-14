Жителі великих міст підтримують обов`язкову реєстрацію домашніх тварин

Жителі великих міст України підтримують обов`язкову реєстрацію домашніх тварин.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна з 11 по 13 травня 2010 року.

Відповідно з даними, переданими УНІАН, переважна більшість жителів великих міст (82,7%) вважають, що у великих містах існує проблема з бездомними тваринами. Із них 73,4% відповіли на це запитання «точно так», 9,3% - «скоріше так». Не бачить проблем із бездомними тваринами у великих містах кожен десятий опитаний (9,9%). Із них 6,7% відповіли «скоріше ні» на це запитання, а 3,2% - «точно ні». Важко відповісти - 7,4% респондентів.

Більшість жителів міст-мільйонників (70,1%) вважають, що бездомні тварини представляють для них небезпеку. З них 48,9% відповіли «точно так» на це запитання, 21,2% - «скоріше так». Не бачать небезпеки для населення в наявності бездомних тварин на вулицях міста близько чверті опитаних (26,1%). Із них 17,7% відповіли на це запитання «скоріше ні», а 8,4% - «точно ні». Важко відповісти – 3,8% респондентів.

Близько третини жителів великих міст (36,7%) вважають, що людина, яка вигнала домашню тварину на вулицю й відмовляється надалі нести за неї відповідальність, повинна сплачувати утримання тварини в притулку. Вважають, що за відмову від турботи про домашню тварину має бути введено адміністративну відповідальність кожен п`ятий (22,4%), кримінальну відповідальність - кожен десятий респондент (10,1%). Вважають, що відповідальність власників домашніх тварин має бути іншою 18,4% опитаних, а 5,7% вважають, що ці люди взагалі не повинні нести ніякої відповідальності. Важко відповісти на це запитання 6,7% респондентів.

Переважна більшість жителів міст-мільйонників (81,6%) висловилися на користь реєстрації домашніх тварин у обов`язковому порядку. З них 54,9% відповіли «точно так» на це запитання, 26,7% - «скоріше так». Не бачать необхідності в обов`язковій реєстрації домашніх тварин 14,8% респондентів. Із них 9,3% відповіли на запитання «скоріше ні», 5,5% - «точно ні». Важко відповісти - 3,6% опитаних.

Велика частина жителів великих міст (68,3%) не готова підібрати або взяти на утримання бездомну тварину. З них відповідь «точно ні» дали 44,8%, «скоріше ні» - 23,5% опитаних. Заявили про те, що могли б підібрати бездомну тварину лише 30,8% респондентів. Із них 17,4% відповіли «точно так» на це запитання, 13,4% - «скоріше так». Важко відповісти – 0,9% опитаних.

Половина жителів міст-мільйонників (49,0%) готова надавати різну підтримку – матеріальну, перетримання тварин, лікування тварин – організаціям, що займаються проблемами бездомних тварин. Із них відповідь «скоріше так» на це запитання дали 30,3%, «точно так» - 18,7% респондентів. Менше половини опитаних (44,0%) не готові допомагати організаціям, які піклуються про бездомних тварин. Із них відповідь «точно ні» на це запитання дали 27,8%, «скоріше ні» - 16,2% респондентів. Важко відповісти на це запитання 7,0% жителів великих міст.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Проблема з бездомними тваринами у великих містах» із 11 по 13 травня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1200 респондентів у містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Львові, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.