При одержанні хабара попався голову райдержадміністрації на Черкащині

Упродовж місяця правоохоронці Черкаської області затримали декілька державних посадовців, що вимагали хабарі, та зловживали службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області, під час отримання 7 тис. грн. хабара було затримано керівника Державної інспекції з карантину рослин в Черкаській області. Чиновник вимагав хабар за сприяння у видачі дозволу на виробництво та використання тари для продуктів харчування.

Проти керівника Держінспекції прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 368 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Як зазначають правоохоронці, посадовцю доведеться відповідати не лише за хабарництво, але й за зловживання службовим становищем.

Також нещодавно працівники УБОЗ в Черкаській області затримали голову Кам’янської районної державної адміністрації при одержанні хабара в сумі 70 тис. грн. за виділення ділянки землі. Голова РДА затриманий, справа направлена до суду.

Окрім цього, затримано головного державного інспектора Державної інспекції з контролю за цінами у Черкаській області з хабарем у сумі 100 тис. грн. за вирішення питання щодо непритягнення до відповідальності керівника приватного підприємства за результатами проведеної перевірки.

У березні за хабар на Черкащині також затримано одного із заступників начальника райвідділу міліції, що намагався використати службове становище і за хабар не притягувати до відповідальності злочинця.