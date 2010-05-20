Бютівеь піддав гострій критиці діяльність Конституційного Суду

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) піддав гострій критиці діяльність Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Верховної Ради після того, як народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що КС є прикладом для наслідування, О.ЛЯШКО сказав: «Люди добрі, та не дай Бог мати такий взірець, як нинішній Конституційний Суд».

Він наголосив, що КС «почав історію деградації» тоді, коли визнав, що Леонід КУЧМА перебуває на посту Президента України не другий, а перший термін.

При цьому О.ЛЯШКО заявив: «Але найпромовістішим рішенням Конституційного Суду, яке зігнорувало Конституцію України, яке знехтувало думкою мільйонів громадян України, є рішення щодо коаліції”.

За його словами, 20 народних депутатів перейшли у коаліцію і «в них жижки трусяться», але вони не складають депутатських повноважень.