ВР готує постанову про порядок виконання рішень КСУ

Верховна Рада готує постанову про порядок виконання рішень Конституційного Суду України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК сказав сьогодні в Москві під час зустрічі зі спікером Ради Федерації Сергієм МІРОНОВИМ.

«Дуже велике питання - це питання виконання рішень КСУ. У нашому законі не передбачено звернення КС до парламенту або до Президента… За підсумками 2009 року ми звернулися до голови ВР і всіх 450 депутатів з інформацією про те, до чого призводить невиконання рішень КС”, - повідомив він.

За його словами, у документі вказано рішення КСУ, які не виконано українським парламентом.

«Зараз готується постанова Верховної Ради про порядок виконання рішень Конституційного Суду», - сказав А.СТРИЖАК.

Він відзначив, що якщо КСУ визнав закон за неконституційний, а замість нього не прийнято нового закону, то виникає прогалина у законодавстві.

А.СТРИЖАК також сказав, що КСУ має намір ознайомитися з досвідом російський колег щодо бачення інституту «конституційної скарги».