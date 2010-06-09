Ревізори виявили фінансові порушення у діяльності підприємства МВС

Більш як на 580 тис. грн. виявлено фінансових порушень фахівцями КРУ у Черкаській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності філії державного підприємства МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ у Черкаській області, у ході ревізії з’ясувалося, що підприємство укладало договори оренди приміщень, які не обліковувались на балансі філії. За таких обставин до державного бюджету не перераховувалась частина орендної плати, внаслідок чого держбюджет недоотримав 48 тис. грн. доходу від оренди державного майна.

При виконанні ремонтів було завищено вартість робіт на загальну суму 5,2 тис. грн.

З незрозумілих причин майже 39 тис. грн. власних коштів підприємством використало на покриття витрат сторонніх організацій. Крім цього, підприємством використано майже 30 тис. грн. на оплату витрат, які не пов’язані з виконанням функцій органами УМВС України в Черкаській області.

При розрахунку цін на окремі види послуг (організація регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів; виготовлення та встановлення дорожніх знаків; розмітка фарбою проїжджої частини дороги) філією підприємства було занижено усереднені показники вартості людино-годин за розрядами робіт внаслідок чого втрачено доходів на загальну суму 52 тис. грн.

На підприємстві нехтували і тендерним законодавством. Так, закупівлю автомобіля, комп’ютерної техніки та крісел на загальну суму 381 тис. грн. тут проведено без відповідних тендерних процедур, йдеться у повідомленні.

Матеріали ревізії передано в прокуратуру Черкаської області.