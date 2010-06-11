До КС надійшло подання щодо конституційності розширення повноважень Вищої ради юстиції

До Конституційного Суду України 10 червня надійшло конституційне подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про Вищу раду юстиції», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» від 13 травня 2010 року №2181-VI.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня ц.р. Пленум Верховного Суду України прийняв рішення звернутися до КС з проханням перевірити на предмет конституційності розширення повноважень Вищої ради юстиції.

Голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО зауважив, що цим законом щодо ВРЮ, зокрема, уможливлено неправомірний вплив Вищої ради юстиції на суддів, втручання у здійснення судами правосуддя. Ним також суттєво звужено визначені Конституцією України обсяг гарантії судового захисту громадянами своїх прав, свобод та законних інтересів.

Крім того, цим законом зменшено необхідний для проведення засідань Вищої ради юстиції кворум з двох третин до простої більшості.

У прес-службі ВСУ зауважили, що запровадження таких змін повністю усуває судову владу від участі у прийнятті рішень щодо суддівської кар’єри і дозволяє встановити абсолютний контроль над усім суддівським корпусом з боку тих членів цього органу, які не мають стосунку до здійснення правосуддя – прокурорів, народних депутатів, представників виконавчої влади.