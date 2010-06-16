ВР відмовилася затвердити опозиційну Концепцію судово-правової реформи

Верховна Рада України відмовилася схвалити Концепцію судово-правової реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту постанови, внесеного групою депутатів із БЮТ на чолі з Оленою ШУСТІК проголосували лише 145 народних депутатів з 415 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом Постанови передбачалося схвалення Концепції судово-правової реформи в Україні, а також визначення організаційних заходів щодо забезпечення виконання положень Концепції. Пропонувалося подальше проведення судової реформи в Україні в три етапи. На першому етапі передбачалося прийняття змін до законів України “Про судоустрій України” та “Про статус суддів” щодо запровадження єдності судової влади, прозорих конкурсних процедур призначення кандидатів на посади суддів, удосконалення механізму дисциплінарної відповідальності суддів, порядку призначення на адміністративні посади в судах органами суддівського самоврядування, посилення гарантій самостійності судів і незалежності суддів, покращення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апаратів судів, віднесення Державної судової адміністрації України, судової міліції та державної виконавчої служби до системи судової влади. також передбачалося прийняття змін до Закону України “Про Вищу раду юстиції” щодо запровадження порядку формування складу Вищої ради юстиції відповідно до міжнародних стандартів гарантування незалежного і неупередженого правосуддя; прийняття Закону України “Про порядок фінансування судової влади”; прийняття нових Кримінально-процесуального і Господарського процесуального кодексів України тощо.

На другому етапі передбачалося удосконалення конституційних засад організації та функціонування судової влади, статусу суддів, судового захисту прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб. На третьому етапі після внесення змін до Розділу VIII “Правосуддя” Конституції України пропонувалося привести у відповідність з оновленими конституційними положеннями і одночасно кодифікувати законодавство України про судоустрій і статус суддів. Передбачалося опрацювання і прийняття Кодексу судової влади України, що мало ознаменувати завершення проведення судової реформи в Україні.

Проектом постанови передбачалося, доручити Кабінету міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у взаємодії з Верховним Судом України, Робочою групою з питань судової реформи при Президенті України у строк до 1 вересня 2010 року підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України вищевказані законопроекти.