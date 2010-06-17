Експерти підтвердили, що фрагменти черепа належать Гонгадзе

Зарубіжні експерти підтвердили, що фрагменти черепа, знайдені у місці, яке вказав колишній генерал МВС Олексій ПУКАЧ, належать журналісту Георгію Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Експертиза завершена, і ми отримали відповідь позитивну», - сказав він.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне осінню 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом з тим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогоднішній день знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».