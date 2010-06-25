СБУ викрила розтрату держкоштів в Родовідбанку

Служба безпеки України викрила розтрату держкоштів в Родовідбанку на суму понад 1 млрд. грн., виділених Нацбанком у вигляді рефінансування цього комерційного банку.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, зокрема, встановлено, що протягом вересня минулого року – у лютому цього року службові особи Родовідбанку використали не за цільовим призначенням 340 млн. грн., з яких безпосередньо 300 млн. грн. було перераховано сторонній особі за надання юридичних послуг, хоча в самому банку є свій штат юристів.