СБУ викрила розтрату держкоштів в Родовідбанку
15:38, 25 червня 2010Право
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На суму понад 1 млрд. грн.
Служба безпеки України викрила розтрату держкоштів в Родовідбанку на суму понад 1 млрд. грн., виділених Нацбанком у вигляді рефінансування цього комерційного банку.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.
За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, зокрема, встановлено, що протягом вересня минулого року – у лютому цього року службові особи Родовідбанку використали не за цільовим призначенням 340 млн. грн., з яких безпосередньо 300 млн. грн. було перераховано сторонній особі за надання юридичних послуг, хоча в самому банку є свій штат юристів.
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