Мін’юст запроваджує антикорупційну експертизу проектів актів

З 1 липня 2010 року Міністерство юстиції запровадить обов‘язкову експертизу проектів нормативно-правових актів на наявність у них корупціогенних норм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, завданнями експертизи є виявлення в проектах актів норм, які можуть сприяти чи полегшувати корупційні правопорушення. Для здійснення такої експертизи Міністерством юстиції розроблені методичні рекомендації, які містять визначення корупціогенного фактора та способи його виявлення.

Мін’юст піддаватиме антикорупційній експертизі проекти нормативно-правових актів щодо прав та свобод людини і громадянина; надання адміністративних послуг; розподілу та витрачання коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів; конкурсних (тендерних) процедур; повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інших питань, що можуть призвести до протиправного отримання благ, послуг, пільг або інших переваг матеріального та/або нематеріального характеру.

Під час проведення експертизи будуть виявлятися та оцінюватися такі корупціогенні фактори, як нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністративних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур тощо.

Міністерство юстиції рекомендувало також центральним та місцевим органам виконавчої влади використовувати указані методичні рекомендації при підготовці проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету міністрів України.