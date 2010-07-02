БЮТ оскаржить у Верховному Суді арешт Макаренка

БЮТ оскаржить у Верховному Суді України рішення Апеляційного суду Києва, який залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці від 24 червня про обрання стосовно колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, коментуючи сьогоднішню постанову суду.

«Наша команда разом з адвокатами буде звертатися до Верховного Суду», щоб оскаржити сьогоднішню постанову Апеляційного суду Києва, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що судді Апеляційного суду столиці отримали вказівку залишити А.МАКАРЕНКА під вартою.

«Вони отримали вказівку на це рішення суду. По суті, в українських судах для МАКАРЕНКА й інших громадян захисту не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, у коментарі журналістам адвокат А.МАКАРЕНКА Євген СОЛОДКО сказав, що постанова суду в порядку виключного провадження буде оскаржена у Верховному Суді України, хоча це буде непросто це зробити.

«Ми підемо до Верховного Суду, ми будемо боротися. Не повинно бути таких рішень», - сказав він.

При цьому адвокат зауважив, що вже кілька днів перечитує рішення Печерського районного суду, згідно з яким А.МАКАРЕНКА було взято під варту, і не знаходить чітких та вмотивованих пояснень.

«Печерський суд повинен був своє рішення обґрунтувати. Я до сих пір не можу зрозуміти, чим керувався Печерський суд, заарештовуючи А.МАКАРЕНКА. Я вважаю і переконаний, що воно (рішення) безпідставне», - сказав адвокат.

Після завершення судового засідання лідер БЮТ вийшла із будівлі суду до своїх прихильників, яких зібралося на вулиці більш як тисяча, і повідомила їм про постанову апеляційного суду, після цього люди почали кричати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії ”РосУкрЕнерго”, і який згідно з угодою з російським ВАТ ”Газпром” було продано НАК ”Нафтогаз України”.

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 24 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.