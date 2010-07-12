Головою Конституційного Суду України обрано Головіна

Головою Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні КС сьогодні було обрано Анатолія ГОЛОВІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, 10 липня виповнилося три роки перебування Андрія СТРИЖАКА на посаді голови Конституційного Суду. Оскільки Основний Закон держави передбачає обрання голови КС лише на один трирічний строк, було призначено нові вибори.

*** А.ГОЛОВІН народився у 1952 році у Макіївці Донецької області.

Після закінчення у 1976 році Свердловського юридичного інституту працював у прокуратурі Кіровського району та Донецька та прокуратурі Донецька.

У 1979-2005 роках обіймав керівні посади в органах СБУ.

У 2003-2004 роках – заступник генерального прокурора України – начальник Головного управління військових прокуратур (із залишенням на військовій службі).

У серпні 2006 року Верховною Радою України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 4 серпня 2006 року.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 10 вересня 2008 року був обраний заступником голови КС.

Генерал-лейтенант юстиції запасу. Заслужений юрист України.