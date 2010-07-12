Прокуратуру Кіровоградської області вдруге очолить Левицький

Прокуратуру Кіровоградської області вдруге очолить Олег ЛЕВИЦЬКИЙ, який вже обіймав цю посаду з лютого 2004-го по лютий 2005 року.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з джерел в обласній прокуратурі.

З 15 лютого 2008 року прокуратуру Кіровоградської області очолював Геннадій ТЮРІН. 8 липня 2010 року його було призначено на посаду прокурора Харківської області.

Офіційне представлення О.ЛЕВИЦЬКОГО на посаді прокурора Кіровоградщини відбудеться у вівторок, 13 липня.