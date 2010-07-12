Бойко проігнорував Зварича і засідання ТСК

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання комісії голова відповідної ТСК Роман ЗВАРИЧ повідомив, що зв’язувався неодноразово з представниками Міністерства палива та енергетики, зокрема, з його керівником, однак не отримав жодної відповіді щодо підтвердження присутності чи відсутності Ю.БОЙКА на засіданні комісії.

В той же час, за його словами, в міністерстві повідомили, що на адресу ТСК був направлений лист від Ю.БОЙКА.

«Але юридичний характер цього листа я не можу вам сказати, оскільки я його ще не бачив», - сказав депутат.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що міністр був зобов’язаний прибути на засідання Тимчасової слідчої комісії.

За його словами, якщо міністр і надалі буде ігнорувати засідання ТСК, то до нього будуть застосовуватися «більш жорсткі міри».

Зокрема, за його словами, комісія розгляне питання про звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з тим, щоб він притягнув «до адміністративної відповідальності Ю.БОЙКА».