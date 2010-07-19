Суд переніс розгляд справи щодо тарифів на ЖКП в Києві

Суд переніс на 20 жовтня розгляд справи щодо законності тарифів на жтилово-комінальні послуги в Києві за позовом Блоку Віталія Кличка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку з посиланням на заступника голови фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді Наталію НОВАК.

«Сьогодні, 19 липня, мало відбутися судове засідання за позовом Блоку Кличка до столичної держадміністрації, у якому ми оскаржуємо тарифи, котрі були затверджені розпорядженням КМДА від 30 листопада 2009 року. Однак ніхто з мерії на це засідання не з’явився, й воно було перенесене”, - сказала Н.НОВАК.

За її словами, представники КМДА роблять усе можливе, аби затягнути розгляд судової справи про скасування підвищених комунальних тарифів у столиці.

“Як бачимо, чиновники КМДА вкотре продовжують використовувати звичну для себе тактику – усіляко затягують розгляд справи. Воно й не дивно, адже їм значно простіше не з’явитися у суді, аніж дати чітке економічне обґрунтування підвищенню тарифів», - зазначила Н.НОВАК.

Між тим депутат Київради обурена тим, що суд призначив дату наступного засідання аж на 20 жовтня 2010 року, хоча Кодекс адміністративного судочинства передбачає розумні строки розгляду справи.

До того ж, суд відмовився залучити як третю особу на стороні позивача мешканця Києва, котрий з власної ініціативи прийшов на судове засідання та виявив бажання долучитися до позову Блоку Кличка.

«Блок Віталія Кличка сподівається, що суд все-таки буде об’єктивно підходити до розгляду «тарифної справи». А дії представників КМДА ми вважаємо неприпустимими та непрофесійними. Адже кожен день затягування справи б’є по кишенях простих киян, котрі змушені платити за необґрунтовано підвищеними тарифами», - додала Н.НОВАК.