Держспоживстандарт має намір проводити антикорупційні громадські експертизи

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) має намір ініціювати проведення антикорупційних громадських експертиз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це йшлося під час спільної наради представників Колегії Держспоживстандарту, президії Науково-технічної ради Держспоживстандарту і Громадської ради при Держспоживстандарті.

Голова Держспоживстандарт Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ відзначив, що в суспільстві сформувався негативний імідж комітету через недоліки у його роботі, в першу чергу – у напрямах технічного регулювання і захисту споживчого ринку країни від неякісної продукції.

«Щоб повернути довіру людей до Держспоживстандарту, необхідно налагодити послідовну і системну співпрацю комітету і громадських структур, яка передбачатиме і спільну відповідальність», – сказав голова Держспоживстандарту.

«Ми маємо намір запропонувати проведення антикорупційної громадської експертизи як ефективного заходу щодо подолання корупції в органах влади», – додав він.

Також, на думку О.ПОВОЛОЦЬКОГО, необхідно терміново розробити і запровадити державну цільову програму захисту прав споживачів. Наголошується, що така програма стане стратегією діяльності комітету і показником сприйняття владою громадської думки.