МЗС очікує, що угода про безвізовий режим з Ізраїлем набуде чинності восени

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що угода про скасування візового режиму між Україною та Ізраїлем набуде чинності восени 2010 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що угода була підписана цього місяця в ході офіційного візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Держави Ізраїль.



Він нагадав, що, відповідно до документу, громадяни України та Ізраїлю, які користуються дійсними паспортами громадянина або службовими паспортами, що дають право перетинання кордону, можуть в’їжджати на територію іншої держави, проїжджати через неї або перебувати на ній без отримання візи протягом 90 днів за строк, що становить 180 днів.



За словами О.ДИКУСАРОВА, сторони висловили зацікавленість у тому, щоб якнайшвидше завершити внутрішньодержавні процедури щодо вступу в дію відповідної угоди.

Крім того, О.ДИКУСАРОВ повідомив, що в ході візиту К.ГРИЩЕНКА було домовлено активізувати процес двосторонніх консультацій щодо запровадження зони вільної торгівлі, а також роботу з розширення договірно-правової бази між двома країнами.



Також К.ГРИЩЕНКО передав Президенту Ізраїлю Шимону ПЕРЕСУ запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. В МЗС сподіваються, що цей візит відбудеться в жовтні-листопаді поточного року.



Крім того, О.ДИКУСАРОВ повідомив, що в Києві 20 липня відбулись переговори щодо скасування візового режиму між Україною та Боснією і Герцеговиною.