З початку року в Хмельницькому вилучено 105 ігрових автоматів

В ході проведених оперативних заходів, з початку року в Хмельницькому податківці вилучили 105 ігрових автоматів орієнтовною вартістю 1,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.

Зокрема працівниками відділу податкової міліції в травні 2010 року було відпрацьовано інформацію та викрито факт функціонування інтернет-залу на вул. Соборній. На період проведення перевірки з’ясовано та зафіксовано в режимі гри 18 електронних пристроїв, на яких здійснювалась гра, аналогічна грі на ігрових автоматах. За результатами перевірки, електронні пристрої орієнтовною вартістю 65 тис. грн. вилучено з протиправного обігу.

«Слід зауважити, що у відповідності до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», а саме ст. 3 вказаного закону передбачає застосування до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, фінансових санкції у вигляді штрафу в розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України», - розповіли у прес-службі ДПА в області.

З початку дії вказаного закону органами податкової служби області було підготовлено 4 позови, а щодо трьох судами вже винесено рішення про застосування фінансових санкцій в сумі 5 млн. 40 тис. грн. до кожного суб’єкта господарювання.