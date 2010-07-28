За своєчасну оплату спожитого газу губернатори відповідатимуть особисто

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагатиме особистої відповідальності губернаторів за несплату боргів за спожитий природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

За словами прем`єра, те, що підприємства теплокомуненерго на сьогодні не сплатили 55% вартості спожитого газу, є показником того, наскільки безвідповідально ставилися керівники областей до цієї проблеми.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд поставив завдання до 2011 року ліквідувати всі борги за спожитий газ.

«Я поставив питання однозначно. У 2011 рік країна перейде без боргів. При цьому я підвищую рівень відповідальності і вимагаю, щоб особисто голови облдержадміністрацій, підкреслюю, голови, а не їхні заступники, відповідали за стовідсоткове погашення боргів і поточну оплату», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що необхідно істотно поліпшити якість послуг ЖКГ, що надаються.

«За два з половиною місяці Міністерство з питань житлово-комунального господарства повинне мобілізувати всі ресурси для того, щоб замінити труби, щоб ми не гріли повітря і не було втрат води, відремонтувати котельні, утеплити будинки тощо», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що необхідно також надавати допомогу мешканцям тих будинків, які хочуть самостійно привести в порядок комунікації з метою енергозбереження.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 липня ц.р., заборгованість підприємств ЖКГ за спожитий в опалювальному сезоні газ становила 2,7 млрд. грн.

За словами міністра з питань житлово-комунального господарства України Юрія ХІВРИЧА, рівень розрахунків за газ по Україні становить 72%.

Міністр нагадав, що уряд ставив завдання до 1 червня розрахуватися за спожитий газ на 80%.

За даними міністерства, на сьогодні Крим розрахувався за газ на 64%, Вінницька область – на 70%, Дніпропетровська область – на 66%, Донецька область – на 62%, Житомирська область – на 57%, Закарпатська область – на 38%, Луганська область – на 43%, Одеська область - на 66%, Севастополь – на 51%.

Міністр уточнив, що повністю розрахуватися за спожитий газ регіони повинні до 1 вересня.