Замах на привласнення у лісовому меморіальному парку земельної ділянки площею 2,26 га.

Київ. 2 серпня. УНІАН. В Одеській області викрито керівників приватного підприємства, приватного підприємця і техніка ТОВ, які шляхом підробки документів намагалися привласнити земельну ділянку площею 2,26 га і вартістю 3,1 млн. грн. у лісовому меморіальному парку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 (замах на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення) Кримінального кодексу України.