Блогер каже, що не закликав до вбивства: дай Бог здоров’я Януковичу!

Український блогер, якого викликали правоохоронці для пояснення щодо можливого замаху на президента України, був змушений написати вибачення за можливу образу, хоча стверджує, що не мав на меті нікого образити.

"Чомусь у прокуратурі та СБУ вирішили, що я закликаю до вбивства президента. Хоча я ні в якому разі не закликав. Дай Бог здоров’я нашому президентові Януковичу - нехай живе до ста років. Просто один чи декілька моїх записів у блозі були зроблені у емоційно розлюченому стані, що може трапитися з кожним", - зазначив блогер в інтерв`ю Бі-Бі-Сі.

За словами Шинкаренка, його блог може знайти тільки та людина, яка має його адресу, або цілеспрямовано його розшукує: "У мене було мало читачів. Мій блог не присвячений закликам до вбивства, чи образливим характеристикам будь-кого. Він присвячений переважно мистецтву і літературі".

Блогер заявив, що дії СБУ та прокуратури є втручанням у його приватне життя.

"Я вважаю, що це саме втручання у мій приватний світ. …Я написав у своєму поясненні, що якщо мої слова когось образили, то я прошу не сприймати їх у образливому ключі - я вибачаюся за це і намагатимуся у майбутньому нікого не ображати. Я офіційно як журналіст ніколи би не казав би нічого подібного ні президенту, ні будь-кому взагалі. Але я вважаю, що мій блог - це мій приватний простір. І це все одно, що казати таке на кухні. Я вважаю, що дуже багато громадян України, може, ледь не половина, ще міцніші висловлювання собі дозволяють для себе на кухні".

Служба безпеки України, в свою чергу, відкинула звинувачення опозиції в перевищенні повноважень і в утисках свободи висловлювань в мережі інтернет.

Такі звинувачення пролунали від депутата БЮТ Андрія Шевченка. Він коментував випадок з блоґером.

Речниця Служби безпеки Марина Остапенко сказала Бі-Бі-Сі, що завданням СБУ є попередження можливих злочинів, у тому числі і проти вищих посадових осіб України, і що Служба безпеки разом із прокуратурою виконували свої прямі обов`язки.

Минулого тижня Олег Шинкаренко повідомив, що до нього приходили службовці СБУ, які викликали його на співбесіду і висловлювали невдоволення змістом його дописів про президента Януковича.

Згодом СБУ оприлюднила заяву, в якій мовилося, що у дописах автора містилися, як там сказано, "погрози стосовно державного діяча".

Олег Шинкаренко також повідомляє, що з його інтернетного щоденника невідомо ким були вилучені дописи зі згадками про президента Януковича.

В останніх дописах Олег Шинкаренко публікував статті з критикою української влади та нещодавнього візиту в Україну російського Патріарха Кирила.