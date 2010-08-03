Меджліс відмовився йти на зустріч із Януковичем

Члени Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, які є членами Меджлісу, відмовилися брати участь у запланованій раніше на сьогодні зустрічі з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Меджлісу, відповідне рішення було ухвалено на засіданні президії Меджлісу.

У заяві президії від 3 серпня, переданій УНІАН, зокрема, зазначається, що 13 травня 2010 року в Києві відбулася зустріч голови Меджлісу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА з главою держави, в ході якої було досягнуто домовленість про проведення на початку серпня зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України. На зустрічі планувалося обговорити найбільш актуальні питання, пов`язані з поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримськотатарського народу.

"До запланованої зустрічі Радою представників кримськотатарського народу було проведено відповідну підготовчу роботу. Проте, напередодні зустрічі були зроблені дії, що йдуть урозріз із раніше прийнятим Президентом України рішенням про проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу. Так, замість засідання Ради представників кримськотатарського народу за участю Президента України було запропоновано "зустріч із представниками кримськотатарського населення", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначили, що "на цю переформатовану зустріч, окрім керівників Меджлісу кримськотатарського народу і делегованих його Президією учасників, виявилися запрошеними не керівники більшості впливових громадських організацій кримських татар, які активно працюють і мають авторитет у Криму, а представники двох-трьох відомих своєю скандальністю громадсько-політичних утворень, за якими стоять особи, готові заради своїх амбіцій до будь-яких деструктивних дій".

Президія Меджлісу заявила, що члени Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України не зможуть взяти участь у зустрічі, на яку запрошені "одіозні особи", й попросив В.ЯНУКОВИЧА призначити дату зустрічі з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України.