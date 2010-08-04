На президента Ірану скоєно замах
15:34, 04 серпня 2010Право
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Зловмисник кинув бомбу в кортеж
На президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕЖАДА скоєно замах.
Як повідомляє телеканал «1+1», зловмисник кинув бомбу в кортеж президента. Є поранені.
Інцидент стався під час візиту М.АХМАДІНЕЖАДА до Бейрута, передає ліванське телебачення з посиланням на представників адміністрації президента Ірану.
Сам М.АХМАДІНЕЖАД вижив. За даними телеканалу "Аль-Арабія", зловмисник кинув бомбу в момент проходження кортежу президента.
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